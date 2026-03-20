الأسماك المملحة وعلى رأسها الرنجة تتصدر قائمة الأطعمة الأكثر إقبالًا للمصريين في أول أيام عيد الفطر المبارك، ويحرص الكثيرون على تناولها كوجبة أساسية ضمن طقوس الاحتفال، إلى جانب أنواع مختلفة من الأسماك.

فيما حذر معهد تكنولوجيا الأغذية من بعض الأخطاء الشائعة عند شراء وتناول الرنجة، مقدمًا مجموعة من الإرشادات التي تساعد المواطنين على اختيار المنتج الآمن وتفادي أي مخاطر صحية.

علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟



أكد المعهد أن هناك عدة علامات يمكن من خلالها التأكد من جودة الرنجة قبل الشراء، أبرزها:

أن تكون ذات لون ذهبي لامع، حيث يشير اللون الأصفر الباهت أو البني إلى فسادها.

خلو السطح من أي نموات فطرية أو شوائب غير طبيعية، وأن تكون متماسكة القوام وليست شديدة الطراوة، مع عدم وجود تهتكات في الجلد.. والتأكد من عرضها داخل ثلاجات مخصصة وليس في الهواء الطلق.

مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية وطريقة التدخين (بارد أو ساخن).

اختبار بسيط يكشف فساد الرنجة

وأشار المعهد إلى إمكانية اكتشاف الرنجة الفاسدة بسهولة من خلال:

شم الرائحة خاصة قرب فتحة الذيل، فإذا كانت كريهة أو تشبه البيض الفاسد فهي غير صالحة.

الضغط حول هذه الفتحة، فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات فهذا دليل واضح على فسادها.

نصائح مهمة قبل الأكل:

لضمان سلامة الاستهلاك، أوصى المعهد باتباع عدد من الخطوات، منها الآتي:

يفضل طهي الرنجة المدخنة على البارد في قليل من الزيت جيدًا.

إضافة عصير الليمون لرفع الحموضة وتقليل فرص نمو البكتيريا.

نزع الجلد الخارجي للتخلص من الرواسب الضارة الناتجة عن التدخين.

تناول اللحم من الخارج دون فتح البطن لتقليل احتمالات التلوث.

كيف تُصنع الرنجة؟

وأوضح المعهد أن تصنيع الرنجة يتم غالبًا باستخدام أسماك الهرنج المستوردة المجمدة، حيث يتم إذابتها جزئيًا ثم تمليحها بطريقة جافة داخل براميل في طبقات متبادلة مع الملح لمدة تصل إلى 48 ساعة.



ثم تُغسل الأسماك لإزالة الملح السطحي، ثم تُترك لتجف قليلًا في الهواء، قبل نقلها إلى غرف التدخين المغلقة، حيث يتم تعريضها لدخان ناتج عن حرق أخشاب صلبة مثل خشب الزان، حتى تكتسب اللون الذهبي المميز والطعم المعروف.