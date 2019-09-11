ضحك ولعب وجد.. بلياتشو وعرائس وتعليم لرياض الأطفال بمدارس الغربية.. صور وفيديو

شهدت مدارس رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أجواء احتفالية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2019 م -2020 م، وسط حالة من التأهب والطوارئ أعلنتها المديرية لتأمين سير العملية التعليمية والتربوية على مستوى العشر إدارات التعليمية.





في مدرس القديس أغسطنيس "الفرير" بإدارة غرب المحلة التعليمية حرص مسئولي المدرسة على رسم البهجة والسعادة الغامرة على وجوه المئات من الطلاب والطالبات من خلال الاستعانة بفقرات البلياتشو والعرائس الكرنفالية لترسيخ مبادئ التوجيهات المدرسية وآليات وفنون الذهاب الى فصولهم بشكل أمن وتحديد مواقع دورات المياه وطابور الصباح وغيرها.





ولاقت تلك المبادرة قبول الطلاب والطالبات الذين استجابوا خلال طابور الصباح المدرسي عقب تحية العلم المدرسي وسماع النشيد الوطني؛ فضلا عن توزيع المدرسين والمدرسات الشيكولاته والحلوى لهم وهو ما رسم البهجة والسعادة الغامرة على وجوهوهم أثناء دخولهم فصولهم الدراسية فى أجواء مستقرة وسعيدة.





فى المقابل أعطى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة التنسيق الكامل مع صبري الدسوقي وكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية للبدء فى تسليم الكتب الدراسية والتأكد من تسليمها لكافة الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية حفاظا على مستقبل الدراسي فى الفترة المقبلة .





وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لافتتاح مايقترب من 27 مدرسة جديدة على مستوي مراكز طنطا والمحلة وبسيون وكفرالزيات لافتا بقوله " رئيس هيئة الأبنية التعليمية رافقنا فى افتتاح 5 مدارس رئيسية وهو ما لاقي استحسان القري وسط سعاده بالغه منهم للاطمئنانهم على مستقبل الدراسي لأبنائهم " .





وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته إلى وكيل التربية والتعليم بالغربية بالضرورة تذليل أى عقبات محتمله قد تواجه الطلاب وألياء أمورهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وحفاظا على أهميه غرس مباديء الوطنية والحب للوطنهم .





وأشار محافظ الغربية بقوله " لا تهاون مع أى مسئول أو مدرس يتهاون فى حقوق الطلاب والطالبات الجدد بالمدارس وسنحاسب كل مقصر وتحيا مصر بسواعد أبنائنا فى المستقبل " .





كما باشر وكيل وزارة التربية والتعليم فى تعليماته الى مسئولي قطاع التعليم العام والإدارات التعليمية العشرة بتشكيل لجان تفتيش على مستوي المدارس للتأكد من جاهزيته والانتهاء من مراحل تسكين الطلاب بالمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال .



