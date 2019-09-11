تجربة طوارئ داخل مستودع وقود الطائرات في مطار القاهرة .. شاهد

أجرت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزى، تجربة طوارئ داخل مستودع وقود الطائرات والذى يضم ثلاث شركات بترول.



جرت التجربة تحت إشراف اللواء الطيار عصام وهبى رئيس قطاع العمليات والكابتن محمد هشام صبحى مدير عام الطوارئ والازمات بالشركة، وذلك فى إطار تعليمات منظمة الطيران المدنى (ICAO) ومتطلبات سلطة الطيران المدنى المصرى بضرورة اجراء تجارب طوارئ جزئية لتأمين مطار القاهرة وللوقوف على الاستعدادات، مواجهة الأزمات الطارئة والتدريبات المستمرة لجميع الجيهات والعاملين بالمطار.



وبدأت تجربة الطوارئ بإطلاق سارينة الإنذار، والذى اعقبه الاخلاء المنظم لمنطقة الحدث وتم الدفع بثلاث سيارات من قوة الحماية المدنية المجهزة بأحدث وسائل إطفاء حرائق الوقود، وبدأ عمل فرق الطوارئ تحت اشراف مركز العمليات وادارة الازمات وبمشاركة جميع الجهات المعنية (الاطفاء والاسعاف والامن والحجر الصحى والارشاد والبيئة والسلامة الجوية).



وأعقب انتهاء التجربة، عقد اجتماع برئاسة رئيس قطاع العمليات، وبحضور جميع الاجهزة المشاركة فى التجربة وذلك لقياس معدلات القدرة على مواجهة حالة الطوارئ فى أقل وقت ممكن والحفاظ على المنشأة والارواح وتقييم الايجابيات والسلبيات بالتجربة.