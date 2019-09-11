ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أهم 13 معلومة عن 11 سبتمبر.. أضخم هجوم على أمريكا بعد تفجيرات اليابان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:54 م
منظر للبرجين أثناء
منظر للبرجين أثناء دمارهما
محمد علي
يصادف اليوم 11 سبتمبر مرور 18 عامًا على إصابة مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بطائرتين مدنيتين ، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

ضربت طائرتين البرجين ، بينما ضربت الثالثة البنتاجون، وتحطمت طائرة رابعة بالقرب من شانكسفيل ، بنسلفانيا بعد أن حارب الركاب الإرهابيين فى 11 سبتمبر.

وتعتبر هجمات 11 سبتمبر واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ ، وأخطر هجوم أجنبي على أمريكا منذ تفجيرات بيرل هاربور في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وبينما تتذكر أمريكا ضحايا ذلك اليوم المأساوي 11 سبتمبر ، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول ما حدث وعدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم.

1-ضربت الطائرات البرجين التوأمين في 11 سبتمبر 2001.
2- أصابت أول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية البرج الشمالي بمركز التجارة العالمي في الساعة 8.46 (الساعة 13.46 بتوقيت المملكة المتحدة).
3- بعد أقل من 20 دقيقة أصيب البرج الجنوبي بطائرة ثانية في الساعة 9.03 (14.03).
4- اصطدمت طائرة ثالثة بالبنتاجون في الساعة 9.37 (14.37).
5- في حين تحطمت الطائرة الرابعة في وقت لاحق في ولاية بنسلفانيا في 10.03 (15.03) بعد قتال الركاب مع الخاطفين على متن الطائرة.
6-لم يمر وقت طويل حتى انهار المبنيين ، حيث أصبح البرج الجنوبي أول من ينهار عند الساعة 9.59 (14.59) بعد حرقه في حوالي 56 دقيقة .
7- بينما انهار البرج الشمالي في الساعة 10.28 (15.28).
8- عدد رجال الاطفاء الذين قتلوا خلال هجمات 11 سبتمبر، هو ما مجموعه 343 من رجال الإطفاء من إدارة المطافئ في مدينة نيويورك.
9- كما قُتل ستون ضابط شرطة من شرطة نيويورك أثناء الهجمات ، بينما كان ثمانية من أفراد خدمات الطوارئ ضحايا أيضًا.
10- مات الآلاف من الناس من جراء الهجمات ، وماتم تسجيله من ضحايا ما مجموعه 2977 شخصًا.
11-بينما خلف الهجوم وراءه أكثر من 6000 آخرين بجروح بسيطة وكبيرة.
12- ولم ينج من تحطم الطائرة أي من الأشخاص الـ 265 الذين كانوا على متن الطائرات الأربع المختطفة.
13- الضحايا كانوا من أكثر من 90 دولة ، بما في ذلك 67 من المملكة المتحدة و 47 من جمهورية الدومينيكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

بث مباشر.. إحياء الولايات المتحدة لذكرى هجمات 11 سبتمبر

قبل ذكرى أحداث 11 سبتمبر التي توافق غدا محكمة أمريكية تقرر بدء محاكمة مخططها فى يناير 2021

في ذكرى 11 سبتمبر.. لحظات من الدمار والرعب عاشها الأمريكان.. شاهد

ذكرى 11 سبتمبر.. سر نجاة البنتاجون من هجوم تنظيم القاعدة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019

شاهد.. مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه فى نهر النيل لخلافات عائلية

شاهد.. هنا الزاهد بطرحة الزفاف قبل ساعات من الفرح

بعثة الزمالك تصل المغرب.. صور

زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ماذا قالت العروسة عن زيجات العريس السابقة

سعر موحد لتأشيرات الحج والعمرة.. والزيارة بـ300 ريال.. اعرف كيف تستفيد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

بعد الطلاق يزددن جمالا.. غادة عادل وياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة