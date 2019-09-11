أهم 13 معلومة عن 11 سبتمبر.. أضخم هجوم على أمريكا بعد تفجيرات اليابان

يصادف اليوم 11 سبتمبر مرور 18 عامًا على إصابة مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بطائرتين مدنيتين ، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.



ضربت طائرتين البرجين ، بينما ضربت الثالثة البنتاجون، وتحطمت طائرة رابعة بالقرب من شانكسفيل ، بنسلفانيا بعد أن حارب الركاب الإرهابيين فى 11 سبتمبر.



وتعتبر هجمات 11 سبتمبر واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ ، وأخطر هجوم أجنبي على أمريكا منذ تفجيرات بيرل هاربور في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.



وبينما تتذكر أمريكا ضحايا ذلك اليوم المأساوي 11 سبتمبر ، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول ما حدث وعدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم.



1-ضربت الطائرات البرجين التوأمين في 11 سبتمبر 2001.

2- أصابت أول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية البرج الشمالي بمركز التجارة العالمي في الساعة 8.46 (الساعة 13.46 بتوقيت المملكة المتحدة).

3- بعد أقل من 20 دقيقة أصيب البرج الجنوبي بطائرة ثانية في الساعة 9.03 (14.03).

4- اصطدمت طائرة ثالثة بالبنتاجون في الساعة 9.37 (14.37).

5- في حين تحطمت الطائرة الرابعة في وقت لاحق في ولاية بنسلفانيا في 10.03 (15.03) بعد قتال الركاب مع الخاطفين على متن الطائرة.

6-لم يمر وقت طويل حتى انهار المبنيين ، حيث أصبح البرج الجنوبي أول من ينهار عند الساعة 9.59 (14.59) بعد حرقه في حوالي 56 دقيقة .

7- بينما انهار البرج الشمالي في الساعة 10.28 (15.28).

8- عدد رجال الاطفاء الذين قتلوا خلال هجمات 11 سبتمبر، هو ما مجموعه 343 من رجال الإطفاء من إدارة المطافئ في مدينة نيويورك.

9- كما قُتل ستون ضابط شرطة من شرطة نيويورك أثناء الهجمات ، بينما كان ثمانية من أفراد خدمات الطوارئ ضحايا أيضًا.

10- مات الآلاف من الناس من جراء الهجمات ، وماتم تسجيله من ضحايا ما مجموعه 2977 شخصًا.

11-بينما خلف الهجوم وراءه أكثر من 6000 آخرين بجروح بسيطة وكبيرة.

12- ولم ينج من تحطم الطائرة أي من الأشخاص الـ 265 الذين كانوا على متن الطائرات الأربع المختطفة.

13- الضحايا كانوا من أكثر من 90 دولة ، بما في ذلك 67 من المملكة المتحدة و 47 من جمهورية الدومينيكان.



