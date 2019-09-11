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حوادث

حبس ربة منزل بكميات من الحشيش بطنطا 4 أيام

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:20 م
حبس ربة منزل بحوزتها
حبس ربة منزل بحوزتها كميات من مخدر الحشيش
أحمد على
قرر رئيس نيابة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامها فى قضية حيازه كميه كبيره من المواد المخدره قبل توزيعها على عملائها .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ر ط م" 38 ربة منزل ومقيمة بمنطقة القشطى ثان طنطا وبحوزتها 4 فرش حشيش بقصد الاتجار، مبلغ مالى 15 الف جنيه، هاتف محمول .

وتم اقتياد المتهمة لديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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