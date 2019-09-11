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ثقافة

ورش فنية ومحاضرات احتفالا بعيد الفلاح بثقافة الدقهلية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
طارق موسى
استمرت احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعيد السابع والستين للفلاح المصري بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافه دكرنس محاضرة بعنوان "اهمية الميكنة الحديثة فى زياده الانتاج والرقعة الزراعية"

تناولت المحاضرة ان الميكنة الزراعية في الوقت الحالي تعتبرمن اهم الادوات للفلاح، حيث أن الاعتماد الحالي علي الآلات الزراعية، سبب من اسباب التوسع في الرقعه الزراعية، حيث انها تساعد على تقليل الجهد والوقت وانجاز الاعمال الزراعية فى اسرع وقت واقل مجهود

كما احتفلت مكتبة ابو قراميط بعيد الفلاح بالجمعية الزراعية بأبوقراميط، تضمن برنامج الحفل محاضرة عن "دورالفلاح فى الاكتفاء الذاتى والتصدير" تناولت اولا التعريف بالفلاح بأنه الشخص الذى يقوم بشق الارض وتقليب التربة لكى تكون جاهزة للزراعة، وللفلاح المصري أهمية كبيرة فى المجتمع، فمن اعماله خلق بيئة مناسبة لكى تعيش الطيور والحيوانات وذلك من خلال ما يزرعه من أشجار ومساحات خضراء واسعة، وأنه يساعد فى نمو الاقتصاد الوطني للدولة، ويساهم فى توفير الاكتفاء الذاتى لها من خلال مساعدتها في الاستغناء عن أستيراد المنتجات من الخارج واختتمت المحاضرة، بتكريم اثنين من الفلاحين.

نظمت مكتبة كفر غنام إحتفالية العيد السابع والستين للفلاح المصري، وتضمنت الإحتفالية محاضرة "حول مستقبل الزراعة" ألقاها الطاهر السباعي الموظف بإدارة السنبلاوين الزراعية تحدث فيها عن مستقبل الزراعة وطرق تطوير وأساليب الزراعة لتحسين الإنتاج والذي بدوره يصب في مصلحة الوطن والفلاح أيضًا.

استمرت الورش الفنية ضمن برنامج "يلا نرسم" عن موضوع عيد الفلاح والحياة الريفية في قصور ثقافة طفل "المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات "كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط".

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