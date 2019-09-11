الحكومة: سداد 1.465 مليار جنيه للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة

قالت وزيرة الصحة أن البنك المركزي كان له دور في إتمام مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة حيث أنه أنشأ حسابا مجمعا للمبادرة وساهم بمبلغ 340 مليون جنيه ضمن تكاليف تنفيذ المبادرة.



وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي التكلفة التي تم سدادها بلغت مليارا و465 مليون جنيه والمجتمع المدني شارك بـ 419 مليون جنيه، موضحة أن مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة ساهمت في توفير 419 مليونا و572 ألف جنيه نتيجة إلغاء 73 ألفا تقريبا قرار على نفقة الدولة كانت تهدر.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء حول المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة.