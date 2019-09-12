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فيديو جراف

فيديو جراف| 10 إجراءات للإفراج عن السيارات للدخول إلى مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
كريم عاطف
متعة السفر والترحال لا حدود لها، ستشعر بها بمجرد وصولك إلى مصر بسيارتك الخاصة للتجول فى شوارعها لتعيش حياتك بعيدا عن استئجار التاكسى أو الباصات لتكون منفردا بتجربة مثيرة.

بعض المسافرين الى مصر سواء المصريين بالخارج أو الأشقاء العرب والسائحين، يسيطر على أذهانهم كثيرا فكرة اصطحاب سياراتهم لقضاء الإجازة فى مصر.

ومن خلال الفيديو جراف التالى يمكن ان تتعرف في من يرغبون في القدوم إلى مصر، على 10 إجراءات للإفراج عن سياراتهم لقضاء إجازاتهم.

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