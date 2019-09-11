YouTube يستعين بـ أبو لهذا الأحتفال

أحيا الفنان المصرى أبو، احتفالية موقع "اليوتيوب" بظهور تطبيق الموسيقى الجديد YouTube Music والذى أقيم فى مدينة دبى بدولة الإمارات المتحدة.
وقام المسئولون عن موقع اليوتيوب باختيار النجم العالمى "أبو" للمشاركة فى الحفل بعد أن حققت أغنيته "3 دقات" نجاحًا كبيرًا وصل إلى أكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين وهى أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربي.
وقد استقبله جمهور الحفل بالترحيب والتصفيق الحار، وقام "أبو" بغناء أكثر من أغنية فى الحفل من بينها "3 دقات" وأيضًا أحدث أغنياته "عيش يا قلبى" التى طرحتها شركة "جاما ميوزيك" مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.