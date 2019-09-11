YouTube يستعين بـ أبو لهذا الأحتفال

أحيا الفنان المصرى أبو، احتفالية موقع "اليوتيوب" بظهور تطبيق الموسيقى الجديد YouTube Music والذى أقيم فى مدينة دبى بدولة الإمارات المتحدة.





وقام المسئولون عن موقع اليوتيوب باختيار النجم العالمى "أبو" للمشاركة فى الحفل بعد أن حققت أغنيته "3 دقات" نجاحًا كبيرًا وصل إلى أكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين وهى أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربي.



