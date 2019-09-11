مقاتلات أمريكية تلقى 40 طنا من القنابل على عناصر داعش..فيديو وصور





نشر الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، فيديو للحظة قيام مقاتلات أمريكية بإلقاء 40 طنا من القنابل على جزيرة وصفتها بـ"الموبوءة" بعناصر تنظيم داعش الإرهابي.وأظهرت اللقطات الأدخنة التي تسبب فيها الانفجار، والتي تشبه فطر عيش الغراب "المشروم"، تنبعث من الجزيرة التي كانت هدفا للتفجيرات.وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن المقاتلات الأمريكية تستهدف جزيرة كانوس على نهر دجلة.وتقع الجزيرة في وسط مقاطعة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، وذكر التحالف الدولي أن مقاتلات من طراز "إف 15" و"إف 35" شاركت في الهجوم أمس.ووصف المسئولون الأمريكيون الجزيرة بأنها معبر رئيسي لمقاتلي داعش خلال مرورهم من وإلى سوريا.