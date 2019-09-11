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برلمان

أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:16 م
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
أسامة علي
أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية فى الصفوف التعليمية لتوجيهها إلى تطوير التعليم مرهون بتوافر عدة شروط.

وقال الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إنه يجب تقديم دراسة كاملة تشمل قيمة المبالغ الذى سيتم جمعها وبنود خطة التطوير ويتم عرضها على جهة رقابية من الحكومة والبرلمان، مضيفا:" بعد ذلك ليس هناك اى مشكلة فى تحصيل الـ 50 جنيها من كل طالب ما دام القرار مقتصرا على طلبة المدارس الدولية والخاصة في صفوف بعينها".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن هذا الأمر يمثل مشاركة مجتمعية مهمة ولكن تحقيق الشفافية فيه أمر مهم للغاية وسيدفع الكثير من المواطنين القادرين على المشاركة بمبالغ اكبر من الـ 50 جنيها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي والصفين الاول والثاني الثانوي العام بالمدارس الخاصة والدولية بأنواعها .

وقالت الوزارة، إن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة وان هذا المبلغ يتم توريده بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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