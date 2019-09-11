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تعليم

تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:26 م
تخفيضات 30 %.. إقبال
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية
محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للمستلزمات المدرسية بمدينة مطوبس تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30 %.

وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري، إن المعرض يضم ملابس لأطفال المدارس وكتب وشنط وأحذية وجميع الأدوات المدرسية بأسعار الجملة.

وأوضحت الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس أن المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى.

يأتي ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الرامية لإنشاء المعارض لمساندة الدولة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس
تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس

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