تخفيضات 30 %.. إقبال على معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية في مطوبس

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للمستلزمات المدرسية بمدينة مطوبس تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30 %.



وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري، إن المعرض يضم ملابس لأطفال المدارس وكتب وشنط وأحذية وجميع الأدوات المدرسية بأسعار الجملة.



وأوضحت الدكتورة فريدة عبدة أمينة الحزب بمركز مطوبس أن المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى.



يأتي ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الرامية لإنشاء المعارض لمساندة الدولة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.