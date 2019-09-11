توزيع جوائز مسابقة الشيخ صالح كامل التشجيعية للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر

نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، فعالية لتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة الشيخ صالح كامل التشجيعية في الاقتصاد الإسلامي في دورته الـ(18).





قدم الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة، في بداية كلمته التهنئة للفائزين بجوائز المركز، ونقل تهنئة فضيلة رئيس الجامعة لهم، الذي كان يسعده أن يكون مشاركا بنفسه في تكريمهم لكن حالت ظروف سفره لأوروبا دون ذلك، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.





وقال الدكتور محمد برس المستشار المالي للجامعة ومدير المركز، إن المسابقة هذا العام تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبدعم من الشيخ صالح كامل مؤسس المركز .





وأوضح برس أن المسابقة كانت بعنوان "تجارب الدول النامية في الإصلاح الاقتصادي" الدروس المستفادة من العلاقة مع صندوق النقد الدولي.





وأضاف برس أنه قد تقدم عشرات الباحثين بأبحاثهم في مجالات الاقتصاد الإسلامي لأمانة المسابقة، وشارك في تحكيم الأبحاث أكثر من 20 أستاذاً أكاديمياً متخصصاً، حيث تم تحكيم كل بحث على حدة من ثلاثة أساتذة متخصصين.





وأشار إلى أن عدد الفائزين بجوائز المسابقة لهذا العام وصل إلى أربعة عشر فائزا وهم: في المركز الأول جاء الباحث حازم حسنين محمد بالمشاركة مع الباحثة إيمان جمعة سالم، وفي المركز الثاني الدكتور رضا مصطفى البدوي، الثالث أمل عباس حسين علي، الرابع جيهان عبدالهادي حسن، الخامس محمد سعيد العزب، السادس أحمد أنور عيسى، السابع الدكتورة فاطمة محمد راشد، الثامن الدكتور علي سيد إسماعيل، التاسع الدكتور عبدالعزيز قاسم محارب، العاشر محمد ربيع جاد، الحادي عشر فاطمة محمد حسين، الثاني عشر الدكتور عطية معتوق المسعودي، الثالث عشر الدكتور أدهم إبراهيم جلال الدين، وفي المركز الرابع عشر جاء الدكتور علي عزت القاضي.



