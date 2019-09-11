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أخبار العالم

بعد إقالة بولتون.. استقالة 3 مسئولين بـ البيت الأبيض

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:38 م
ترامب
ترامب
حسام رضوان
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن 3 من كبار حلفاء جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي أقاله الرئيس ترامب من خلال تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء، قد استقالوا اليوم من البيت الأبيض.

وأضافت أن جاريت ماركيس وساره تينسلي، اللتان أدارتا الشؤون الإعلامية لمجلس الأمن القومي، حيث إن كل منهن مديرة كبيرة للاتصالات الاستراتيجية.

كما استقالت كرستين سليمان، المساعدة الشخصية لجون بولتون.

وكان ترامب قد أعلن إقالة بولتون بسبب اختلافه مع الكثير من مقترحاته بشأن بعض القضايا.

فيما كذب بولتون رواية ترامب قائلا إنه هو من عرض الاستقالة على ترامب، الذي طلب منه تأجيل الحديث في هذا الشأن لليوم التالي.

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