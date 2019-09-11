ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحب هذا الشعور.. كريستيانو رونالدو فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا ..شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:59 م
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
القسم الميدانى
نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفنتوس الايطالى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق كريستيانو رونالدو على الصورة ، قائلا: " احب هذا الشعور " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات من متابعيه كالاتى : " بحبك - انت بالفعل افضل لاعب - الملك ".

يذكر ان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره الليتواني، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وأحرز كريستيانو رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.












View this post on Instagram













I love this feeling ⚽️🙏 #93...
A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 11, 2019 at 10:30am PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كريستيانو رونالدو يشرب شاي

شاهد.. كريستيانو رونالدو ينشر صورة جديدة مع ابنه

سوبر هاتريك رونالدو يزيح روبي كين من عرش هدافين تصفيات اليورو

ملخص وأهداف البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات يورو 2020

ملخص لمسات وأهداف رونالدو مع البرتغال ضد ليتوانيا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

اغتصب زوجة صديقه والخادمة.. كويتي يرتكب جريمة شنيعة ويصورها بهاتفه

العريس...مصطفى خاطر بصحبة أحمد فهمى داخل البسين قبل الزفاف بـ ساعات ..شاهد

سيرجيو راموس يخرج عن صمته: لم أتعمد إيذاء محمد صلاح

كانت غلطة وربنا يغفر لي.. ريهام سعيد تكشف سر ستات قادرة

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني: هي السمرة وكل حاجة

قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ