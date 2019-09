أحب هذا الشعور.. كريستيانو رونالدو فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا ..شاهد

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفنتوس الايطالى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق كريستيانو رونالدو على الصورة ، قائلا: " احب هذا الشعور " .



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات من متابعيه كالاتى : " بحبك - انت بالفعل افضل لاعب - الملك ".



يذكر ان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره الليتواني، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وأحرز كريستيانو رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.

























I love this feeling ⚽️🙏 #93...

