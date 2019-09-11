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تعليق أحمد موسى عن أحداث 11 سبتمبر 2001.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على أحداث 11 سبتمبر 2001، إنه منذ 18 عاما قام تنظيم القاعدة بضرب برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لم نشهد هذه الأحداث في أي مكان في العالم إلا في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تنظيم القاعدة قرر ضرب برجي التجارة العالمي، وفي أكتوبر 2001 ضربت أمريكا أفغانستان وما زالت متواجدة هناك ثم بدأ غزو العراق في 2003".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" في هذا اليوم خرج الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، وخير العالم بين الانحياز إلى أمريكا او الانحياز إلى الإرهاب".

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