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رياضة

الأهلي يتدرب في حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة بطل غينيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:59 م
الأهلي يتدرب فى حديقة
الأهلي يتدرب فى حديقة الفندق
عبد الحكيم أبوعلم
أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها اليوم على حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل .

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

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