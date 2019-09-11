الأهلي يتدرب في حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة بطل غينيا

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها اليوم على حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل .





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



