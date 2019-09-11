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برلمان

وفد الخطة والموازنة يعقد لقاءه الخامس بالولايات المتحدة.. تفاصيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:18 م
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فريدة محمد
واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وعقد اليوم خامس لقاءاته باجتماع بمعهد السياسات المالية بالعاصمة واشنطن مع كل من مدير السياسات الضريبية والموازنة بالمعهد وكذلك كبير مستشاري المعهد للموازنة الفيدرالية.

ودارت المناقشات حول جوانب إعداد الموازنة على المستويين المحلى والفيدرالي، وكذلك السياسات الضريبية والممارسات الحديثة فى التجربة الأمريكية، يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط الى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار والتي ستستمر حتى 17 من الشهر الحالى. 

يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

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