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منوعات

بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
كريم جمال
إن كيدهن عظيم..أخبرها زوجها أنها الزوجة الثانية وهناك سيدة أخرى على ذمته، فقررت الإنتقام منه بقتل طفليها بأبشع طريقة ممكنة.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تعود تفاصيل الحادثة عندما اصطحبت إيكاترينا خافتشينا البالغة من العمر 27 عامًا، ابنتها البالغ عمرها شهرين، وابنها البالغ عمره 5 سنوات إلى البحر، وأغرقتهما فى المياه.

ولم تكتف إيكاترينا بذلك فقط، بل حاولت إغراق نفسها، إلا أن السكان المحليون أخرجوها من الماء بعد سماع صراخ الطفلين، حيث توفيت الرضيعة على الفور، بينما توفي شقيقها عند وصوله إلى المستشفى.

يذكر أن الأم تم اعتقالها، وتنتظر عقوبة السجن لمدة 20 عامًا فى حال ثبت تورطها بجريمة القتل الشنعاء.
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما
بعد زواجه عليها .. بريطانية تلقي طفليها فى البحر انتقامًا من والدهما

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