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مرأة

بالأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة الروك ستار

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:30 م
آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الغنستجدرام، وهي بإطلالة مختلفة، وغير متوقعة، وهو ما دفع الممثلين ومتابعيها بالتعبير عن حبهم الشديد لها ومدى إعجابهم الشديد بغف طلال تلها الجديدة.

وقد علقت ريا أبي راشد ببعض الكلمات حيث قالت: بتحدي نجمة الروك ستار التى بداخلى، Channeling my inner rockstar.

وقد ارتدت ريا أبي راشد بدلة سوداء، وعليها بعض الخيوط الذهبية المنسدلة على الجاكيت من الأعلى، وتحته قميص باللون الأبيض، وقد أكملت إطلالتها بإرتداء حذاء باللون الأسود تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة، وجذابة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بابرزا جمال عينيها مع وضع اللون الروز على شفتيها بأحمر شفاه.

ولم تتكلف ريا ابي راشد في ارتداء الاكسسورات، حيث انهااخاترت ارتداء بعض خواتم اليد البسيطة والرقيقة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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