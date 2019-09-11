صلاة بكل الأديان في الفاتيكان من أجل ضحايا 11 سبتمبر والإرهاب.. صور

عقدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المعنية بتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك، التي تم تشكيلها في أغسطس 2019، اجتماعها الأول، في بيت القديسة مارثا في دولة الفاتيكان.





وتتكون اللجنة من 7 أعضاء؛ حيث يمثل كرسي الفاتياكان المطران ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان؛ والمونسنيور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس؛ في حين يمثل جامعة الأزهر رئيسها الدكتور محمد حسين المحرصاوي؛ والقاضي محمد محمود عبد السلام المستشار السابق لشيخ الأزهر.





بينما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ والدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر سعيد عبدالله حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي.





واستقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعضاء ورؤساء أمانة اللجنة، وسلّم الأعضاء نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم طباعتها من مكتبة الفاتيكان الرسولية.





وعبّر بابا الفاتيكان عن امتنانه وتشجيعه لأعضاء اللجنة باعتبارهم "صانعي الأخوة"، ودعاهم لأن يصيروا دعاة لسياسات جديدة "ليس فقط سياسات الأيدي الممدودة، ولكن أيضًا سياسات القلوب المفتوحة".





وتم خلال الجلسة الاولى، اختيار المطران ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت رئيسًا للجنة؛ والمستشار محمد محمود عبد السلام أمينًا للجنة؛ وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي، المونسنيور يوأنس لحظي جيد؛ والدكتور سلطان الرميثي، والإعلامي ياسر حارب المهيري. كما تباحثوا في نص النظام الأساسي الذي سينظم عمل اللجنة.





وأعربت اللجنة عن امتنانها لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على ترحيبه وتشجيعه، وللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على كلماته المشجعة، وللشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الذي قدمه للجنة.





وحددت اللجنة بعض الخطوات لبدء نشاطها، ويشمل ذلك العرض المقترح الذي سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة لتحديد موعد في الفترة ما بين 3 - 5 فبراير لإعلانه يومًا عالميا للأخوة الإنسانية، والقرار بشأن دعوة ممثلي الديانات الأخرى ليكونوا أعضاءً في اللجنة.. كما اعتمدت اللجنة مجموعة من المبادرات والمشاريع المنبثقة من مبادئ الوثيقة، بينما تم تحديد يوم 20 سبتمبر 2019 لعقد الاجتماع التالي للجنة في نيويورك.



