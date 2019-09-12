حظك اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 12 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

صحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

مهنيا: الكواكب في منزل العمل تمدك بالقدرة على التخطيط وتستطيع أن تحدد مسارك وأهدافك فقط لا تعلن خططك.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا: تجد اليوم أن الأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

عاطفيا: قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عائليا: فريق من الكواكب في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بمحاولة إعطاء انطباع جيد عن نفسك.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تجعلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك التاسع وقد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر وتخطط جيدا والأفكار تأتيك بانسيابية وتمنحك الأفلاك قدرةً على التفتح.

ماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء وتميل اليوم للبحث عن كيفية تنمية حالتك المادية.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنتبه لحقوقك وتنظم أفكارك ليفهم الآخرون رغباتك وإشاراتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يصاب الآخر بالاختناق.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك اليوم لتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

عائليا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك نحو كل نشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: اليوم تستعيد هدوءك النفسي وتبدو موفقا في إنجاز أعمالك وتستطيع أن تستمتع بوقتك جيدا.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك خاصة في نطاق العائلة.

عاطفيا واجتماعيا: تميل للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك توافقا مع الجميع والفلك يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق.

مهنيا: عدة كواكب في منزل الحظ تدعمك وتمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للتفكير في كيفية تنمية عائدك المادي بشرط أن تعتني بحساباتك.

مهنيا وعاطفيا: الكواكب المجتمعة في منزلك الثامن تدفعك لتخطط لمستقبلك وتمنحك أفكارا إيجابية.. وقد تتخذ قرارات سليمة.



حظك اليوم الخميس 12- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك اليوم لامعا ويمدك بأدوات السعادة واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بروح مبادرة، ورغم الضغوط.. تبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.