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أخبار العالم

الصين ترحب بإشارات كوريا الشمالية الإيجابية حول المحادثات النووية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
علما الصين وكوريا
علما الصين وكوريا الشمالية
رويترز
قالت الصين اليوم الخميس إنها ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية فيما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي الصيني الكبير وانج يي خلال مؤتمر صحفي في بكين مع وزير خارجية ماليزيا إن بلاده تأمل أيضا أن تتخذ واشنطن خطوات فعلية لاستئناف التفاوض مع كوريا الشمالية.

كانت كوريا الشمالية قد أبدت يوم الاثنين استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجا جديدا.

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