شروط عودة سوريا للجامعة العربية

تعليق عضوية سوريا



وفي 12 نوفمبر 2011، أي بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام"، ردا على رد الحكومة السورية العنيف على الاحتجاجات.



مشاورات لعودة سوريا



ولأهمية سوريا كدولة عربية وتطلع الأشقاء لدورها العربي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد مؤخرًا، "وجود مشاورات بين الدول العربية حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".



توافق حول عودة سوريا



وقال شكري إن "سوريا دولة عربية مهمة، وهناك مشاورات بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، ولكن لم يتم تداول الموضوع في الاجتماع بشكل واسع".



عودة سوريا مرهونة بشروط



وأضاف أنه "بعد تجاوز محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، ستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة".



مطالب لعودة سوريا لمقعدها



وتجددت المطالب العربية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث دعا سفير العراق لدى الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي لإعادة عضوية سوريا بالجامعة، فيما طالب السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والحوار لإحلال الأمن والاستقرار ببلدهم.



جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للدليمي لأعمال الدورة الـ (152) العادية لمجلس الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة، حيث ترأس العراق أعمال هذه الدورة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين.



شروط عودة سوريا