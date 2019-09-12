بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمى فى إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء ونجوم الفن والمشاهير.





خطفت هنا الزاهد الأنظار فى حفل زفافها بفستان أنيق وراق من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، وقد اتسم فستان هنا الزاهد بأنه معتمد على القماش الراقى المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة غير المبالغ فيها، كما تميز الفستان بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول.





يعد سامو هجرس من المصممين ذات شهرة واسعة على نطاق الوطن العربى، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يلفت فيها الأنظار بتصميماته المميزة والملفتة.



