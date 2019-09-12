ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان قصير.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث إطلالة لها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
قسم المرأه
شاركت نيرمين ماهر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة مثيرة وجذابة.

وظهرت بفستان لبنى قصير ونسقت معه شنطة كروس متوسطة الحجم، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات بل اكتفت بأسورة وساعة وسلسلة رقيقة تناسب إطلالتها الجذابة، وعلق أحد المتابعين "تخنتي كدة لية".

ومن الناحية الجمالية وضعت نرمين الألوان الترابية التي تناسب بشرتها مع روج نبيتي، وطلاء أظافر مماثل للروج، وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جذابة .. نرمين ماهر في أحدث ظهور لها بـ باريس

كيرفي .. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

بفستان كت.. نرمين ماهر بإطلالة أنثوية جريئة

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

إيه القمر ده على الصبح.. شاهد إطلالة جريئة لـ نرمين ماهر

ترشيحاتنا

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة

كيلو الليمون بـ 11 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-9-2019

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

في انتظار المليون دولار.. أول شاب مصري يقترب من الفوز بجائزة ستيفن هوكينج

هل تجب الزكاة على الراتب الشهري ؟

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة