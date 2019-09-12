بـ فستان قصير.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت نيرمين ماهر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة مثيرة وجذابة.



وظهرت بفستان لبنى قصير ونسقت معه شنطة كروس متوسطة الحجم، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات بل اكتفت بأسورة وساعة وسلسلة رقيقة تناسب إطلالتها الجذابة، وعلق أحد المتابعين "تخنتي كدة لية".



ومن الناحية الجمالية وضعت نرمين الألوان الترابية التي تناسب بشرتها مع روج نبيتي، وطلاء أظافر مماثل للروج، وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها.



يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

