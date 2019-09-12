تعرف على تفاصيل توقيع عقد حفل أحسن لاعب في أفريقيا بالغردقة

كشفت مصادر سياحية بالغردقة، انه سوف يتم اليوم الخميس توقيع عقد حفل اختيار أحسن لاعب في إفريقيا والمقرر إقامته بإحدى المنتجعات السياحية الفاخرة بالمدينة حيث يصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للغردقة.





وأضافت المصادر أنه سوف يتم توقيع العقد بحضور عدد من مشاهير الكرة في مصر وإفريقيا وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب وبحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأوضح المصدر أنه من المتوقع وصول وتسكين الضيوف بعدد من المنتجعات السياحية ضمن مجموعة الشركة المستضيفة للحدث، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تغطية إعلامية من عدد من الوكالات الدولية والصحف العالمية والمحلية.



