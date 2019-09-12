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تعليم

التعليم: 400 طالب تقدموا لمدرسة الحلي والمجوهرات حتى الآن

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
مدرسة ايجيبت جولد
مدرسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمدرسة التكنولوجيا التطبيقة فى الحلى والمجوهرات (مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية) ، بلغ قرابة 400 طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية حتى الآن.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي .

كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن الطلاب سيحصلون علي الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

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