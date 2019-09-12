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محافظات

إصلاح 854 انفجارًا في توصيلات المشتركين.. وحل 938 بلاغ طفح بالفيوم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بسرعة حل مشاكل المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبإشراف اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة، جرى الانتهاء الفوري من إصلاح الكسور لخطوط المياه، بإجمالي 854 أنفجار في توصيلات المشتركين على مستوى محافظة الفيوم في كل من مركز الفيوم ومدينة الفيوم ومركز إطسا – سنورس – طامية – يوسف الصديق – ابشواي.

كما قامت الشركة -بحسب بيان الخميس- بأعمال إصلاح بأقطار مختلفة في مناطق أخرى على مستوى المحافظة بمركز ومدينة الفيوم، ومنها (الحواتم – السلخانة – البحاري – شارع مصطفى كامل – شارع الإصلاح الزراعي – قحافة – العزب- دمو – دسيا- أبوعش-الصالحية- سنوفر-إبجيج- دمشقين- منشية عبد الله وغيرها) وبمركز ومدينة سنورس (مطرطارس- الكعابي الجديدة- فيدمين –بيهمو- جرفس) ومركز ومدينة إبشواي ( ابوكساة – سنرو البحرية – طبهار –الخالدية) ومركز طامية (الروضة –سرسنا – سيلا) بمركز يوسف الصديق (كحك- الشواشنة- الحامولي-النزلة-الريان) مركز إطسا (تطون –قلمشاه-قلهانه-دفنو-الغرق-قصر الباسل-أبوجندير-الجعافرة).

وفي قطاع الصرف الصحي تم إصلاح عدد من الإصلاحات الخاصة بالصرف الصحي بإجمالي 938 بلاغ طفح صرف صحي في مركز الفيوم ومدينة الفيوم وكل من (مركز اطسا – سنورس – طامية – ابشواي – يوسف الصديق).

وجرت أيضًا أعمال أصلاح أخري في مجال الصرف الصحي تتمثل في إصلاح أعطال وتلف وتآكل وانسداد على مستوى المحافظة.
إصلاح 854 انفجارًا في توصيلات المشتركين.. وحل 938 بلاغ طفح بالفيوم
إصلاح 854 انفجارًا في توصيلات المشتركين.. وحل 938 بلاغ طفح بالفيوم
إصلاح 854 انفجارًا في توصيلات المشتركين.. وحل 938 بلاغ طفح بالفيوم

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