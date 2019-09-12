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زاهي حواس: المتحف المصرى الكبير سيغير الخريطة السياحية لمصر..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال عالم الآثار، زاهى حواس، إن متحف الطفل من أهم المتاحف فى العالم، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان ميلاد الاوبرا الجديدة العالمية اليوم 12 سبتمبر.

وأشار زاهى حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامى احمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، إلى أن المتحف المصرى الكبير سيغير الخريطة السياحية لمصر، ويعد من اهم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وأردف زاهى حواس، أن الرئيس مهتم بشكل كبير بالمتحف الكبير، مضيفًا أن افتتاح المتحف سيحضر أغلب رؤساء وملوك العالم.

وأوضح زاهى حواس، أن المتحف الكبير سيكون منطقة سياحية ثقافية على أعلى مستوى.

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