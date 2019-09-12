احصل على نتائج تنسيق مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عام 2019 .. عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لتسجيل رغباتهم للقبول فى الكليات والمعاهد لعام 2019 .
حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية عدد (70) طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عدد (371) طالبا وطالبة .
والتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .
ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/
وعن مرحلة تقليل الاغتراب فقد أكدت الوزارة انه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019 .