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مرأة

بـ بنطلون مشجر.. جيسي عبده تشعل السوشيال ميديا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:10 م
جيسي عبده
جيسي عبده
قسم المرأه
نشرت المذيعة اللبنانية جيسي عبده صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة ومثيرة.

وظهرت جيسي عبده بـ شميز أبيض مربوط من منطقة البطن وبنطلون مشجر وسندل كعب، ولم تتكلف فى وضع الإكسسوارات الباهظة واكتفت بأساور رقيقة وقرط.

من الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب مع بشرتها وإطلالتها الساحرة كـ عادتها، وشعرها مجمع على جانب واحد.

وقدّمت جيسي عبدو خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.

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