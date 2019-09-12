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فيديوجراف| فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى يخطف الأضواء

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:52 م
صدى البلد
منار شعبان
ظهرت الفنانة هنا الزاهد في حفل زفافها، بإطلالتين مختلفتين، فأحدثت ضجة على السوشيال ميديا، وتصدّرت تريند جوجل، وبدأ جميع الفتيات يتساءلن عن فساتين زفاف لـ هنا الزاهد أيها أجمل.

أطلت هنا الزاهد في النصف الأول من حفل زفافها بفستان رائع مُتناسق مع قوامها الرشيق، حيث اتسم التصميم الذي حمل توقيع سامو هجرس، بأنه معتمد على القماش الراقي المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة، كما تميز الفستان بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل حفل الزفاف يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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