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مرأة

طريقة عمل عجينة الكريب خطوة بخطوة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:13 م
عجينة الكريب
عجينة الكريب
قسم المرأه
يُعد الكريب من أشهرالأكلات المأخوذة من المطبخ الفرنسي، وهي من أسهل وأسرع الوجبات التى تستطيع كل الامهات أن تقوم بها في مطبخها وتقوم بتنويع الحشو بداخلها.

وللكريب فوائد صحية عديدة، ويمكن تناولة كطبق حلو أو مالح فهو سريع التحضير، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل عجينة الكريب.

مقادير طريقة عمل عجينة الكريب:

- 1 كوب حليب
- 1 كوب دقيق أبيض
- 2 بيضة
- 3 ملاعق من الزبدة الذائبة
- ملعقة كبيرة سكر
- 2\1 ملعقة من الفانيليا السائلة

تحضير طريقة عمل عجينة الكريب:

1- نقوم بخلط البيض مع الحليب بالمضرب الكهربي، ومن ثم نضيف السكر والفانيليا.
2- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع الزبدة مع الخليط ونقوم بالتقليب بإستمرار.
3- نضيف الدقيق تدريجيًا ونقوم بالتحريك، ثم نضع الخليط بالتلاجة لمدة نصف ساعة.
4- ندهن مقلاة غير لاصقة بالزبدة ونقوم بوضعها على النار ومن ثم نضع جزء من العجينة بشكل دائري حتى تتحول للون الذهبي.
5- تصبح العجينة جاهزة للحشو.

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