20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز



إنبى مع بيراميدز

المصرى مع الحرس

الجونة مع الإسماعيلي

الزمالك مع الاتحاد

الأهلي مع سموحه

اسوان مع مصر المقاصة

طلائع الجيش والمقاولون العرب

الانتاج واف سى مصر

وادى دجلة مع طنطا

شهدت مراسم قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 التى جرت بأحد فندق القاهرة حضور أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبدالحق والدكتور أحمد عبدالله ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على حضور أحمد حسن عميد لاعبى العالم ومحمد زيدان وعبد الستار صبري لسحب القرعة كما حضر حسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.وأعلن أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عن انطلاق الدورى الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري على أن يتم الكشف عن مواعيد جدول الدور الأول فى المسابقة المحلية خلال 48 ساعة.وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت على أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.وأسفرت القرعة التى جرت اليوم الخميس بفندق الماريوت عن إقامة مباريات الدور الأول فى المسابقة المحلية على النحو التالي: