الكرملين: الرئيس الروسي يهنئ خامنئي بعيد النوروز

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القيادة الإيرانية بقيادة مجتبي خامنئي بعيد النوروز، مؤكدًا له أن موسكو لا تزال صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران.

وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن بوتين تمنّى للشعب الإيراني القوة لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

من جانبه قال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، وعرض عليه مقترحاته الرامية إلى التوصل إلى تسوية سريعة للحرب مع إيران.

وقال أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا أيضًا الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المكاسب الروسية يجب أن تدفع مفاوضي كييف إلى التحرك نحو التوصل إلى تسوية.

ووصف المحادثة بأنها كانت «مهمة للغاية» وقال إن «من المرجح أن يكون لها أهمية عملية لمزيد من العمل بين البلدين».

وقال أوشاكوف إن بوتين «عبَّر عن أفكار عدة تهدف إلى إنهاء الصراع الإيراني سياسيًّا ودبلوماسيًّا بسرعة، بما في ذلك الاتصالات التي جرت مع قادة دول الخليج ورئيس إيران وقادة دول أخرى».

وقال إن ترامب «قدَّم تقييمه للتطورات في العملية الأمريكية الإسرائيلية»، مضيفًا: «دعوني أقول إنه جرى تبادل جوهري ومفيد للأفكار بلا شك».

وتابع أن ترامب يعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى «نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا من خلال وقف إطلاق النار وتسوية طويلة الأمد».

وقال أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا أيضًا الوضع في فنزويلا في سياق الوضع العالمي لسوق النفط.

وفي وقت سابق، أعرب بوتين عن «دعم راسخ» لمجتبى خامنئي، غداة انتخابه مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل في بداية الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على طهران أواخر فبراير.

وقال بوتين، في رسالة إلى خامنئي الابن: «أرغب في تأكيد دعمنا الراسخ لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين»، مشدِّدًا على أن «روسيا لطالما كانت وستبقى شريكًا يمكن الاعتماد عليه».

وتابع: «في وقت تواجه إيران عدوانًا عسكريًّا، يتطلب توليكم هذا المنصب الرفيع، من دون أدنى شك، شجاعة كبيرة وتفانيًا».