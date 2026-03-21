الرئيس الإيراني لـ رئيس وزراء الهند: إنهاء الحرب يتطلب ضمان عدم تكرارها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن إنهاء الحرب يتطلب وقفا فوريا للهجمات وضمان عدم تكرارها.

وقدّم مودي، خلال الاتصال التهاني لـ بزشكيان بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز، واستغلّ هذه المناسبة أيضاً للتأكيد على مخاوف الهند بشأن الاضطرابات الأمنية والاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم السبت على ضرورة حماية طرق الشحن العالمية والبنية التحتية الحيوية، في ظل استمرار التوترات في غرب آسيا التي تثير مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وسلاسل التوريد.

ويأتي هذا الاتصال، وهو الثاني بينهما منذ اندلاع الأعمال العدائية في 28 فبراير، في وقتٍ يشهد تصاعداً في حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يؤثر على تدفقات الطاقة وممرات التجارة البحرية.

