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رياضة

وصول جنش حارس الزمالك إلى ألمانيا ومصطفى فتحى يلحق به

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:55 م
جنش يصل المانيا
جنش يصل المانيا
ملك موسى
وصل اليوم الخميس محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له.

وكان الحارس سبق وأجرى عملية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس بعد اصابته في معسكر المنتخب لخوض بطولة كأس الامم الافريقية.

ومن المقرر أن يسافر مصطفى فتحي إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة بعدما سبق وخضع اللاعب لعملية جراحية في الركبة.

ويغيب جنش عن الفريق لمدة ستة أشهر في حين يعود مصطفى فتحي للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

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