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أخبار العالم

مرشح رئاسي تونسي يُضرب عن الطعام في السجن

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:01 م
نبيل القروي-مرشح
نبيل القروي-مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية
قسم الخارجي
دخل نبيل القروي، مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية، فى إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على السلطات من أجل السماح له بالتصويت، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال محامي نبيل القروي، رضا بلحاج إن "القروي دخل في إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء للمطالبة بحقه في الانتخاب يوم الأحد".

وستنظر محكمة استئناف تونس، الجمعة المقبلة، في طلب المرشح، الإفراج عنه إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

ويمتلك القروي تلفزيون "نسمة" الخاص ويعد من أبرز المرشحين في الانتخابات، اعتقلته السلطات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

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