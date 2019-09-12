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فن

أكرم حسني يوجه رسالة لأحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:26 م
اكرم حسنى
اكرم حسنى
القسم الميدانى
نشر الفنان أكرم حسنى صورة لأحمد فهمى وهنا الزاهد من حفل زفافهما من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرم ".

وعلق اكرم حسنى على الصورة قائلا: " الف مبروك لاخويا وحبيبي الصاحب الجدع احمد فهمي واختي وحبيبتي القمر هنا الزاهد، كان يوم حلو اوي بيكو وبكل الناس اللي بتحبكم، مليون مبروك ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

الف مبروك - والنبى كونت عسل - مشاء الله. 

الجدير بالذكر ان الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد احتفلا بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.












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الف مبروك لاخويا و حبيبي الصاحب الجدع احمد فهمي و اختي و حبيبتي القمر هنا الزاهد .. كان يوم حلو اوي بيكوا و بكل الناس اللي بتحبكم .. مليون مبروك
A post shared by Akram Hosni (@akramhosny) on Sep 12, 2019 at 7:55am PDT

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