وزارة الرياضة واللجنة الخماسية تبحثان استعدادات البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد

عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع أعضاء لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبحضور أعضاء اللجنة محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله ، لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المُقبل.



وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة على توفير كل الإمكانات والإدارية والمادية واللوجستية فضلًا عن الكوادر البشرية وجميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة ، مشددًا على ضرورة بذل القائمين على تنظيم البطولة كل جهد ممكن لإخراجها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها القارية ومكانتها العالمية خاصة بعد المستوى المتميز والمردود الإيجابى غير المسبوق الذى تحقق جراء النجاح الكبير لتنظيم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019.



كما طالب لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتركيز الشديد خلال الفترة الحالية والمقبلة ومتابعة استعدادات المنتخب المصرى الأولمبى بقيادة شوقى غريب والذى سيخوض منافسات البطولة الأفريقية ليس فقط لضمان الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بل لتقديم عروض وتحقيق نتائج مرضية ويسعد بها جماهير الكرة المصرية .



يذكر ان المنتخبات الـ8 التى تأهلت لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر هي : مصر والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي.



وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر باستاد القاهرة واستاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات.