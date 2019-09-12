الرجاء المطروحى يضم عبد الرحمن السويسي مهاجم بتروجيت السابق موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الرجاء ،برئاسة سعد ابو صندوق، في اتمام التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن السويسي ،مهاجم بتروجيت السابق ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



ووقع اللاعب عبدالرحمن السويسي رسميا عقود الانضمام رسميا لصفوف الرجاء لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في حضور مسئولي مجلس الادارة وادارى الفريق .



ويسعى مسئولي مجلس الادارة علي بناء فريق قوي ومتميز قادر على المنافسة في الموسم الجديد وتمثيل فريق الرجاء في القسم الثانى ،والعودة للدوري الممتاز، وإسعاد جماهير مطروح.