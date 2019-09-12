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رياضة

يزور الاهرامات والمتحف المصري .. تسهيلات لـ وفد نادي مانشستر سيتي خلال جولاته فى مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:50 م
كأس الدوري الانجليزي
كأس الدوري الانجليزي
ريهام بكير
استقبل وزير الشباب والرياضة اليوم وفدا من نادي مانشستر سيتي اثناء قيامهم بجولة ترويجية بكأس الدوري الانجليزي فى مصر والتي تستمر حتى 15 من سبتمبر الجاري.

أعرب وزير الرياضة عن سعادته باستقبال الوفد الممثل للنادي، مؤكدا ان نادي مانشستر سيتي يحظي بشعبية كبيرة في مصر، وان الوزارة تقوم بتقديم كل التسهيلات للوفد اثناء جولته المقررة والتي تتضمن زيارة الاهرامات والمتحف المصري بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين.

أعربت مسئول التواصل الاجتماعي باللغة العربية لموقع مانشستر سيتي عن سعادتها بتواجدها في مصر للعام الثاني علي التوالي، حيث قام النادي بجولة في مصر العام الماضي وكانوا يحملون معهم كأسين، ولكن هذا العام فهم يحملون 4 كئوس، واعربوا عن سعادتهم بعودتهم الي مصر.

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