تعليم وصحة.. وزير بريطاني يؤكد اهتمام بلاده بتوثيق العلاقات مع مصر

أكد أندرو موريسون وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية والشرق الأوسط ، خلال لقاء اليوم الخميس مع سفير مصر بلندن طارق عادل ، اهتمام بلاده بتوثيق العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة.



ورحب الوزير موريسون بالتطور الذي تشهده مجالات تعاون عدة بين بريطانيا ومصر ، ومن بينها الصحة والتعليم ، وأشاد بشكل خاص بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع لجامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة.



من ناحيته ، أعرب السفير طارق عادل عن تطلعه لأن تحقق الزيارة التي سيقوم بها الوزير موريسون إلى القاهرة قريبًا نتائج ملموسة تساهم فى جهود تعزيز العلاقات بين البلدين.



وبحث الجانبان تطورات التعاون الثنائي والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة ، فضلًا عن مناقشة التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية.