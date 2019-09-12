مفاجأة.. الأرض على موعد مع كويكب في حجم برج خليفة السبت.. صور

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم، الخميس، إن كويكبًا في حجم "برج خليفة"، الذي يعد أطول مبنى في العالم، من المقرر أن يقترب من كوكب الأرض "اقترابًا وثيقًا" في نهاية هذا الأسبوع.



وأفاد التقرير بأن الكويكب، والذي يُطلق عليه اسم "2000 QW7"، يُقدر أن قطره يتراوح ما بين 290 إلى 650 مترًا، وهو تقريبًا في حجم "برج خليفة" الشهير بمدينة "دبي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ووفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فإن الكويكب سوف يمر بالقرب من كوكبنا يوم السبت الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري. ولحسن الحظ، فإن الكويكب سيكون على بعد حوالي 3.3 مليون ميل من الأرض خلال مروره، إلا أن وكالة "ناسا" مازالت تصنف هذه المسافة على أنها "قريبة".



وأشار التقرير إلى أن تلك لن تكون المرة الأولى التي يمر فيها كويكب "2000 QW7" بالقرب من كوكبنا، حيث سبق وأن اقترب من الأرض في الأول من سبتمبر عام 2000.



وتتوقع وكالة الفضاء الأمريكية أنه في أعقاب مرور ذلك الكويكب بالقرب من الأرض يوم السبت المقبل، فإن المرة القادمة التي سوف يمر فيها بالقرب من كوكبنا سوف تكون في يوم 19 أكتوبر عام 2038.



وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يصطدم ذلك الكويكب بالأرض، إلا أن "جيم بريدنستين"، مدير وكالة "ناسا" الفضائية، شدد على أنه يتوجب القيام بالمزيد من أجل حماية الأرض من خطر اصطدام كويكب مدمر بها في المستقبل القريب.



وكانت وكالة الفضاء الأوربية قد قدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يوجد حاليًا 878 كويكبًا في "قائمة الخطر" لضرب الأرض.