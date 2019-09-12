الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف موعد قرعة دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، فى 7 أكتوبر القادم.



وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه من المقرر إقامة القرعة فى مقر الاتحاد بالعاصمة "الرياض"، بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقًا).



كما يشارك فى القرعة جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 فريقًا)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 فريقًا) بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.