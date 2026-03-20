عيدك أحلى بدون دخان.. مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 ، مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان .. أنت قادر " لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المواد المخدرة ، وأيضا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة .

يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق مرحلة جديدة من حملة “أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان “أنت قادر”.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا رفع وعى الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المواد المخدرة لخطورتها على الصحة، حيث يجرى تنظيم الأنشطة المبادرة طوال أيام العيد

تستهدف مبادرات صندوق مكافحة الإدمان التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 35 مركزا علاجيا فى 21 محافظة حتى الآن .

كما تضمنت المبادرات عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أطلق فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نسخة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات "، تحت عنوان "أنت قادر " لرفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.



ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه ..وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه .. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال "، وشهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى ، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.