ننشر أسماء الطلاب المحولين بكلية الهندسة جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها فرع المطرية وفرع حلوان عن ظهور نتائج التحويلات بين الفرعين والأقسام لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وننشر لكم أسماء الطلاب طلاب الذين تم تعديل مسارهم تبعا لقواعد توزيع وتحويل الطلاب لعام 2019 - 2020:



1 - محمود حسن عباس سالم

من ميكانيكا باور المطرية إلى ميكانيكا حلوان.



2 - عمار أكرم أحمد محمد مدني المطرية إلى اتصالات حلوان



3 - عبد الملك أحمد محمود فرغلي

ميكانيكا سيارات المطرية إلى ميكانيكا حلوان



وأن مقررات التخلف لهؤلاء الطلاب : مادة حقوق الإنسان





وأوضحت إدارة الكلية أن هناك بعض الطلاب لم يقبل تحويلاتهم وهم



1 - محمود حمدي السيد (ميكانيكا باور المطرية)

2 - يحيي أيمن عبد الهادي (عمارة المطرية)

