ننشر أسماء الطلاب المحولين بكلية الهندسة جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها فرع المطرية وفرع حلوان عن ظهور نتائج التحويلات بين الفرعين والأقسام لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وننشر لكم أسماء الطلاب طلاب الذين تم تعديل مسارهم تبعا لقواعد توزيع وتحويل الطلاب لعام 2019 - 2020:
1 - محمود حسن عباس سالم
من ميكانيكا باور المطرية إلى ميكانيكا حلوان.
2 - عمار أكرم أحمد محمد مدني المطرية إلى اتصالات حلوان
3 - عبد الملك أحمد محمود فرغلي
ميكانيكا سيارات المطرية إلى ميكانيكا حلوان
وأن مقررات التخلف لهؤلاء الطلاب : مادة حقوق الإنسان
وأوضحت إدارة الكلية أن هناك بعض الطلاب لم يقبل تحويلاتهم وهم
1 - محمود حمدي السيد (ميكانيكا باور المطرية)
2 - يحيي أيمن عبد الهادي (عمارة المطرية)
وننشر لكم أسماء الطلاب طلاب الذين تم تعديل مسارهم تبعا لقواعد توزيع وتحويل الطلاب لعام 2019 - 2020:
1 - محمود حسن عباس سالم
من ميكانيكا باور المطرية إلى ميكانيكا حلوان.
2 - عمار أكرم أحمد محمد مدني المطرية إلى اتصالات حلوان
3 - عبد الملك أحمد محمود فرغلي
ميكانيكا سيارات المطرية إلى ميكانيكا حلوان
وأن مقررات التخلف لهؤلاء الطلاب : مادة حقوق الإنسان
وأوضحت إدارة الكلية أن هناك بعض الطلاب لم يقبل تحويلاتهم وهم
1 - محمود حمدي السيد (ميكانيكا باور المطرية)
2 - يحيي أيمن عبد الهادي (عمارة المطرية)