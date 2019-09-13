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تعليم

ننشر أسماء الطلاب المحولين بكلية الهندسة جامعة حلوان

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها فرع المطرية وفرع حلوان عن ظهور نتائج التحويلات بين الفرعين والأقسام لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وننشر لكم أسماء الطلاب طلاب الذين تم تعديل مسارهم تبعا لقواعد توزيع وتحويل الطلاب لعام 2019 - 2020:

1 - محمود حسن عباس سالم
من ميكانيكا باور المطرية إلى ميكانيكا حلوان.

2 - عمار أكرم أحمد محمد مدني المطرية إلى اتصالات حلوان

3 - عبد الملك أحمد محمود فرغلي
ميكانيكا سيارات المطرية إلى ميكانيكا حلوان

وأن مقررات التخلف لهؤلاء الطلاب : مادة حقوق الإنسان


وأوضحت إدارة الكلية أن هناك بعض الطلاب لم يقبل تحويلاتهم وهم

1 - محمود حمدي السيد (ميكانيكا باور المطرية)
2 - يحيي أيمن عبد الهادي (عمارة المطرية)

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