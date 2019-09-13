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دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه .. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 13 سبتمبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:05 م
نصيحة خبيرة أبراج
نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 13 سبتمبر
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 13 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج "إذا كنت من مواليد 13 سبتمبر، فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على التميز، ولديك اصرار على تحقيق النجاح مهنيا. أنت أيضا محب للسيطرة، وتميل للعمل بخشونة، وتتمسك بجذورك وبالقواعد.

ونصحت عبير فؤاد مواليد 13 سبتمبر بأن هذا العام، مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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