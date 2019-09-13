فضل شاكر يعلن طرح أحدث أغانيه يا تري

أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر عن طرح أحدث أغانيه ياتري.



ونشر الفنان فضل شاكر البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة يا تري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "‏قريبًا ‎#يا_ترى" .



أغنية يا تري من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة القادمة.



ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات: "‏‎‎احلى فضل وأحلى خبر مستنين ومستنين احلى وارق واجمل احساس 😍♥" و" ‏‎بتنور الدنيا سيد فضل 🌹🌹🌹 عقبال عن قريب ما تعمل حفلات تاني ونسمع صوتك العذب ع مسارح الوطن العربي ايها الفضل الشاكر 🌷🌷 تحياتي من مصر ❤".





يذكر أن فضل شاكر كان قد طرح مؤخرًا أغنية "حبيتك"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

